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К сфере управления Минздрава перешли уже 16 областных бюро судмедэкспертизы

20:38, 28 мая 2024
После того как все объекты перейдут из сферы управления областей на национальный уровень, заработает единая вертикаль экспертизы, отмечают в Минздраве.
К сфере управления Минздрава перешли уже 16 областных бюро судмедэкспертизы
Источник фото: Depositphotos
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В сферу управления Министерства здравоохранения полностью перешли 16 региональных бюро судмедэкспертизы (СМЭ).

Как сообщили в Минздраве, речь идет о бюро в Винницкой, Николаевской, Черниговской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Сумской, Кировоградской, Тернопольской, Черновицкой, Ровенской, Полтавской, Закарпатской, Житомирской областях, а также в столице и Киевской области. Остальные региональные бюро судмедэкспертизы в областях завершают процессы, необходимые для передачи имущественных комплексов: в частности, образование комиссий по передаче имущества, документального оформления (полного перечня имущества и других законодательных процедур).

Как отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, после того, как все объекты перейдут из сферы управления областей на национальный уровень, заработает единая вертикаль экспертизы.

Действующие и новые лаборатории СМЭ планируют дооснастить современным оборудованием.

«Это позволит ускорить процедуру идентификации погибших, внедрить инновационные подходы к проведению экспертиз в соответствии с требованиями международного права, что будет способствовать эффективному расследованию и документации военных преступлений, совершенных против страны и украинцев», - пояснил Кузин.

В Минздраве отмечают, что реорганизация бюро судмедэкспертизы в областях и дооснащение имеющихся лабораторий позволит проводить новые экспертизы, в частности с использованием молекулярно-генетических методов (ДНК-экспертиза) и современных токсикологических методов исследований. В ходе реорганизации запланировано создание трех новых лабораторий и дооснащение двух имеющихся лабораторий, которые позволят проводить идентификацию людей по ДНК-признакам, а также доказывать связь определенных токсических факторов с расстройствами здоровья или другими состояниями.

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