Підключав інверторний акумулятор – поліція пояснила, чому стався вибух в багатоповерхівці під Києвом

Поліцейські попередньо встановили, що власник квартири підключав інверторний акумулятор, але стався вибух.

Як стало відомо 7 червня, в одній із квартир на пʼятому поверсі у багатоповерхівці у селі Софіївська Борщагівка стався вибух.

У поліції Київщини повідомили, що інформація про вибух із подальшим загоранням в одному з житлових комплексів надійшла близько 14:00.

На місці правоохоронці попередньо встановили, що під час відключення світла, 42-річний власник квартири підключав інверторний акумулятор та стався вибух.

Внаслідок інциденту потерпілий отримав опіки ніг та рук.

Наразі його оглядають лікарі та встановлюють ступінь опіків. Чоловік перебуває в свідомості, його життю та здоров'ю нічого не загрожує, додали у поліції.

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