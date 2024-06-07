Подключал инверторный аккумулятор – полиция объяснила, почему произошел взрыв в многоэтажке под Киевом

Полицейские предварительно установили, что владелец квартиры подключал инверторный аккумулятор, но произошел взрыв.

Как стало известно 7 июня, в одной из квартир на пятом этаже в многоэтажке в селе Софиевская Борщаговка произошел взрыв.

В полиции Киевщины сообщили, что информация о взрыве с последующим возгоранием в одном из жилых комплексов поступила около 14:00.

На месте правоохранители предварительно установили, что во время отключения света 42-летний владелец квартиры подключал инверторный аккумулятор и произошел взрыв.

В результате инцидента пострадавший получил ожоги ног и рук.

Сейчас его осматривают врачи и устанавливают степень ожогов. Муж находится в сознании, его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в полиции.

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