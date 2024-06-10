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У Києві чоловік кинув гранату у фасад житлового будинку, фото

08:19, 10 червня 2024
Інцидент стався у Шевченківському районі, є постраждала.
У Києві чоловік кинув гранату у фасад житлового будинку, фото
Фото: УНІАН
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У Києві чоловік кинув гранату у фасад житлового будинку. Біля одного з під’їздів у траві утворилася вирва від вибуху. 

Як повідомили у поліції, вони встановили зловмисника, який підірвав гранату у Шевченківському районі столиці. З ним спілкуються слідчі, які з'ясовують мотиви його вчинку та походження боєприпасу.

Наразі відомо, що місцевий мешканець 1977 року народження кинув гранату у бік фасаду багатоповерхового будинку. Граната відскочила від будівлі, впала на землю та вибухнула. Внаслідок вибуху 36-річна жінка отримала осколкове поранення руки. 

Фото: УНІАН

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