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СБУ викрила ботоферми, які поширювали російські фейки та зламувати телефони українських воїнів

20:36, 12 червня 2024
У Житомирській області та Дніпрі викрили дві ботоферми, які працювали на російські спецслужби.
СБУ викрила ботоферми, які поширювали російські фейки та зламувати телефони українських воїнів
Джерело фото: СБУ
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Служба безпеки України нейтралізувала дві ботоферми, що діяли в Житомирській області та у Дніпрі. Фігуранти допомагали спецслужбам російської федерації зламувати телефони українських захисників та поширювати кремлівську пропаганду. Про це повідомили в СБУ.

У Житомирській області спільно з Національною поліцією було викрито мешканку Коростеня, яка на замовлення окупантів масово реєструвала віртуальні мобільні номери українських операторів та анонімні акаунти в Telegram. Активовані «облікові записи» вона продавала або здавала в оренду через спеціалізовані інтернет-платформи рф.

Російські спецслужби використовували ці номери для зламу телефонів українських військових. Вони робили фішингові розсилки на гаджети воїнів з анонімних номерів та інтернет-адрес, зареєстрованих в Україні. У разі відкриття файлів зі шкідливим програмним забезпеченням, на телефон автоматично завантажувався вірус-шпигун, який збирав конфіденційні дані.

Також ворог використовував анонімні акаунти ботоферми для поширення кремлівських наративів нібито від імені пересічних громадян України. За даними слідства, фігурантка облаштувала спеціалізоване програмне забезпечення прямо у власній квартирі. Встановлено, що жінка зареєструвала понад 600 мобільних номерів, гроші від продажу яких отримувала на власний криптогаманець. Їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем).

У Дніпрі затримано 30-річного місцевого жителя, який зареєстрував майже 15 тисяч фіктивних облікових записів у різних соцмережах та месенджерах. Для цього використовував сім-картки українських мобільних операторів. Створені акаунти він продавав на форумах даркнету, де основними його покупцями були представники спецслужб рф. Йому інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

За обома фактами тривають розслідування.

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