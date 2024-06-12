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Омбудсмен Дмитро Лубінець: Дії, які мали місце в Одеському ТЦК дискредитують тих, хто зараз на передовій виборює життя для нашої країни і людей

16:02, 12 червня 2024
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець спрямував листи до ДБР, ВСП, Нацполу та МВС із вимогою надати правову оцінку діям учасників конфлікту в Одеському ТЦК.
Омбудсмен Дмитро Лубінець: Дії, які мали місце в Одеському ТЦК дискредитують тих, хто зараз на передовій виборює життя для нашої країни і людей
Джерело фото: ukrinform.com
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Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на відео конфлікту, що відбувся 11 червня в Одеському ТЦК між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.

Як повідомлялося, бригада швидкої прибула на виклик до ТЦК Київського району і опинилася замкненою всередині військовими. За словами фельдшерів, їх утримували у ТЦК, намагаючись мобілізувати до армії. У ТЦК ж дають свою версію подій і стверджують, що медики відмовилися показати документи про належність до системи охорони здоров’я.

«В умовах воєнного стану на моєму постійному контролі перебувають нагальні питання додержання закріплених в українському законодавстві прав і свобод військовозобовʼязаних під час мобілізації та усіх інших категорій громадян. Тож стосовно цієї ситуації направив листи до ДБР, ВСП, Нацполу та МВС із вимогою надати правову оцінку діям учасників конфлікту. Адже те, що присутнє на відео, є неприпустимим!
Триматиму ситуацію на особистому контролі.
Також мені відомо і про інші не менш прикрі випадки, на які я реагую та не лишаю поза увагою. Кожна зі сторін повинна нести відповідальність за свої дії, відповідно до законодавства!

І дозволю собі нагадати, що кожен окрім конституційних прав має й обов’язки, які варто виконувати у належний спосіб – без шкоди для інших громадян. Дії, які мали місце в Одеському ТЦК та СП, точно не додають авторитету жодній зі сторін конфлікту, а навіть навпаки – дискредитують тих, хто зараз на передовій виборює життя для нашої країни і людей.

Годі й говорити про те, що ворожі канали дуже успішно використовують це відео для поширення своїх пропагандистських наративів.

Тож закликаю посадових осіб ТЦК та СП під час виконання своїх обов’язків неухильно дотримуватися норм Конституції та законодавства України» - зазначив Дмитро Лубінець.

Автор: Наталя Мамченко 

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Омбудсмен Дмитро Лубінець: Дії, які мали місце в Одеському ТЦК дискредитують тих, хто зараз на передовій виборює життя для нашої країни і людей

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець спрямував листи до ДБР, ВСП, Нацполу та МВС із вимогою надати правову оцінку діям учасників конфлікту в Одеському ТЦК.

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