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Омбудсмен Дмитрий Лубинец: Действия, которые имели место в Одесском ТЦК дискредитируют тех, кто сейчас на передовой борется за жизнь для нашей страны и людей

16:02, 12 июня 2024
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма ГБР, ВСП, Нацполу и МВД с требованием предоставить правовую оценку действиям участников конфликта в Одесском ТЦК.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец: Действия, которые имели место в Одесском ТЦК дискредитируют тех, кто сейчас на передовой борется за жизнь для нашей страны и людей
Источник фото: ukrinform.com
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Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на видео конфликта, состоявшегося 11 июня в Одесском ТЦК между представителями ТЦК и медиками скорой помощи.

Как сообщалось, бригада скорой прибыла по вызову в ТЦК Киевского района и оказалась запертой внутри военными. По словам фельдшеров, их задержали в ТЦК, пытаясь мобилизовать в армию. В ТЦК дают свою версию событий и утверждают, что медики отказались показать документы о принадлежности к системе здравоохранения.

«В условиях военного положения на моем постоянном контроле находятся срочные вопросы соблюдения закрепленных в украинском законодательстве прав и свобод военнообязанных во время мобилизации и всех других категорий граждан. Поэтому в этой ситуации направил письма в ГБР, ВСП, Нацпол и МВД с требованием предоставить правовую оценку действиям участников конфликта. Ведь то, что присутствует на видео, недопустимо!

Буду держать ситуацию на личном контроле.

Также мне известно и о других не менее досадных случаях, на которые я реагирую и не оставляю без внимания. Каждая из сторон должна нести ответственность за свои действия в соответствии с законодательством!

И позволю себе напомнить, что у каждого, кроме конституционных прав, есть и обязанности, которые следует выполнять должным образом – без ущерба для других граждан. Действия, которые имели место в Одесском ТЦК и СП, точно не придают авторитету ни одной из сторон конфликта, а даже наоборот – дискредитируют тех, кто сейчас на передовой борется за жизнь для нашей страны и людей.

Нечего и говорить о том, что вражеские каналы очень успешно используют это видео для распространения своих пропагандистских нарративов.

Поэтому призываю должностных лиц ТЦК и СП во время выполнения своих обязанностей неукоснительно соблюдать нормы Конституции и законодательства Украины» - отметил Дмитрий Лубинец.

Автор: Наталья Мамченко 

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец: Действия, которые имели место в Одесском ТЦК дискредитируют тех, кто сейчас на передовой борется за жизнь для нашей страны и людей

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма ГБР, ВСП, Нацполу и МВД с требованием предоставить правовую оценку действиям участников конфликта в Одесском ТЦК.

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