Практика судов
  1. В Украине

На Троещине в Киеве во время строительства новостройки упал работник

22:54, 12 июня 2024
В результате падения монтажник получил телесные повреждения средней тяжести.
На Троещине в Киеве во время строительства новостройки упал работник
Источник иллюстративного фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Троещине строитель упал с высоты почти 3 метра. Инцидент пропился еще в январе 2022 года. Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, за нарушение правил безопасности на строительстве будут судить трех должностных лиц строительного комбината.

Так, в январе 2022 года обществом велось строительство 25-этажного жилого дома в Киеве. Следствие установило, что к выполнению работ с повышенной опасностью при установке перекрытия между 3 и 4 этажами был допущен 53-летний монтажник без предохранительного пояса. В ходе выполнения работ мужчина потерял равновесие и упал с высоты почти 3 метра. В результате падения он получил телесные повреждения средней тяжести.

В прокуратуре пишут, что по результатам проведенных экспертиз безопасности жизнедеятельности и охраны труда было установлено, что должностные лица общества не осуществили контроль соблюдения работниками технологических процессов, использования средств индивидуальной защиты, выполнения работ согласно требованиям охраны труда.

Ненадлежащий контроль за исполнением работ с повышенной опасностью стал причиной получения работником телесных повреждений.

При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц строительной компании по обвинению в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло вред здоровью потерпевшего (ч.1 ст. 272 ​​УК Украины).

В настоящее время обвинительный акт в отношении начальника строительно-монтажного управления, начальника участка и исполнителя работ направлен в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Заявление Олафа Шольца озадачило соцсети, однако Украина не экспортирует и не планирует экспорт электроэнергии за границу

Как ранее объясняли в «Укрэнерго», не следует путать технические перетоки с коммерческим экспортом.

Без явки в ТЦК – постоянно проживающие за рубежом граждане смогут стать на военный учет дистанционно

Украинцы за границей смогут подать заявление о взятии на военный учет в произвольной форме через заграничное дипломатическое учреждение без необходимости личной явки в ТЦК.

Кабмин опубликовал постановление, которым убрал из условий отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью ІІ группы обязательное заключение ЛКК

Справка ЛКК для подтверждения ухода для определенной категории лиц теперь не требуется.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец: Действия, которые имели место в Одесском ТЦК дискредитируют тех, кто сейчас на передовой борется за жизнь для нашей страны и людей

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма ГБР, ВСП, Нацполу и МВД с требованием предоставить правовую оценку действиям участников конфликта в Одесском ТЦК.

Может ли суд устанавливать факт осуществления постоянного ухода за родственниками для решения вопроса отсрочки или увольнения с военной службы – ответ Верховного Суда

Верховный Суд объяснил, может ли мужчина для получения отсрочки или увольнения с военной службы обратиться в суд за установлением факта постоянного ухода за родственниками.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Тетяна Бацуца
    Тетяна Бацуца
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду