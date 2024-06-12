На Троещине в Киеве во время строительства новостройки упал работник

В результате падения монтажник получил телесные повреждения средней тяжести.

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На Троещине строитель упал с высоты почти 3 метра. Инцидент пропился еще в январе 2022 года. Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, за нарушение правил безопасности на строительстве будут судить трех должностных лиц строительного комбината.

Так, в январе 2022 года обществом велось строительство 25-этажного жилого дома в Киеве. Следствие установило, что к выполнению работ с повышенной опасностью при установке перекрытия между 3 и 4 этажами был допущен 53-летний монтажник без предохранительного пояса. В ходе выполнения работ мужчина потерял равновесие и упал с высоты почти 3 метра. В результате падения он получил телесные повреждения средней тяжести.

В прокуратуре пишут, что по результатам проведенных экспертиз безопасности жизнедеятельности и охраны труда было установлено, что должностные лица общества не осуществили контроль соблюдения работниками технологических процессов, использования средств индивидуальной защиты, выполнения работ согласно требованиям охраны труда.

Ненадлежащий контроль за исполнением работ с повышенной опасностью стал причиной получения работником телесных повреждений.

При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц строительной компании по обвинению в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло вред здоровью потерпевшего (ч.1 ст. 272 ​​УК Украины).

В настоящее время обвинительный акт в отношении начальника строительно-монтажного управления, начальника участка и исполнителя работ направлен в суд.

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