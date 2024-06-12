Украинские дроны атаковали два новейших российских истребителя Су-57

В ГУР подтвердили повреждения двух Су-57 разной степени тяжести.

Источник фото: Defense Express

В субботу, 8 июня, в результате атаки дронов в россии были повреждены два новейших многоцелевых самолета Су-57. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Юсов подтвердил, что один из Су-57 получил значительные повреждения, тогда как другой получил более легкие повреждения и может быть восстановлен в короткие сроки. Он отметил, что это первый случай поражения Су-57, которые являются «сверхновыми» истребителями россии и гордостью Воздушно-космических сил страны-агрессора.

«Да, относительно подтверждения поражения мы можем сейчас говорить о том, что у одного Су-57 значительные повреждения, у другого - более легкие. Вероятно, его можно будет восстановить в более быстрый срок», - рассказал Юсов.

Этот инцидент подчеркивает уязвимость даже самых современных образцов российской авиации перед атаками дронов, которые все чаще используются в конфликтах современного мира.

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