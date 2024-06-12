Українські дрони атакували два новітні російські винищувачі Су-57

У ГУР підтвердили ушкодження двох Су-57 різного ступеня тяжкості.

Джерело фото: Defense Express

У суботу, 8 червня, в результаті атаки дронів в росії були пошкоджені два новітні багатоцільові літаки Су-57. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Юсов підтвердив, що один із Су-57 зазнав значних пошкоджень, тоді як інший отримав легші ушкодження і може бути відновлений у короткі терміни. Він наголосив, що це перший випадок ураження Су-57, які є «надновими» винищувачами росії і гордістю Повітряно-космічних сил країни-агресора.

«Так, щодо підтвердження ураження ми можемо зараз говорити про те, що в одного Су-57 значні пошкодження, в іншого - легші. Ймовірно, його можна буде відновити у більш швидкий термін», - розповів Юсов.

Цей інцидент підкреслює вразливість навіть найсучасніших зразків російської авіації перед атаками дронів, які все частіше використовуються в конфліктах сучасного світу.

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