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На Троєщині у Києві під час спорудження новобудови впав працівник

22:54, 12 червня 2024
Внаслідок падіння монтажник отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.
На Троєщині у Києві під час спорудження новобудови впав працівник
Джерело ілюстраційного фото: Freepik
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На Троєщині будівельник впав з висоти майже 3 метри. Інцидент трапився ще в січні 2022 року. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, за порушення правил безпеки на будівництві судитимуть трьох посадовців будівельного комбінату.                                                                          

Так, в січні 2022 року товариством здійснювалось будівництво 25-поверхового житлового будинку в Києві. Слідство встановило, що до виконання робіт з підвищеною небезпекою під час встановлення перекриття між 3 та 4 поверхами було допущено 53-річного монтажника без запобіжного поясу. В ході виконання робіт чоловік втратив рівновагу та впав з висоти майже 3 метри. Внаслідок падіння він отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

У прокуратурі пишуть, що за результатами проведених експертиз безпеки життєдіяльності та охорони праці було встановлено, що службові особи товариства не здійснили контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів, використанням засобів індивідуального захисту, виконанням робіт згідно з вимогами охорони праці.

Неналежний контроль за виконанням робіт з підвищеною небезпекою став причиною отримання працівником тілесних ушкоджень.

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох посадовців будівельної компанії за обвинуваченням у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило шкоду здоров’ю потерпілого (ч.1 ст. 272 КК України).

Наразі обвинувальний акт відносно начальника будівельно-монтажного управління, начальника дільниці та виконавця робіт скеровано до суду.

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