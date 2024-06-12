СБУ разоблачила ботофермы, которые распространяли российские фейки и взламывали телефоны украинских воинов

В Житомирской области и Днепре разоблачили две ботофермы, которые работали на российские спецслужбы.

Источник фото: СБУ

Служба безопасности Украины нейтрализовала две ботофермы, действовавшие в Житомирской области и в Днепре. Фигуранты помогали спецслужбам российской федерации взламывать телефоны украинских защитников и распространять кремлевскую пропаганду. Об этом сообщили в СБУ.

В Житомирской области совместно с Национальной полицией была разоблачена жительница Коростеня, которая по заказу оккупантов массово регистрировала виртуальные мобильные номера украинских операторов и анонимные аккаунты в Telegram. Активированные «учетные записи» она продавала или сдавала в аренду через специализированные интернет-платформы рф.

Российские спецслужбы использовали эти номера для взлома телефонов украинских военных. Они делали фишинговые рассылки на гаджеты воинов с анонимных номеров и интернет-адресов, зарегистрированных в Украине. В случае открытия файлов с вредоносным программным обеспечением, на телефон автоматически загружался вирус-шпион, который собирал конфиденциальные данные.

Также враг использовал анонимные аккаунты ботофермы для распространения кремлевских нарративов якобы от имени рядовых граждан Украины. По данным следствия, фигурантка обустроила специализированное программное обеспечение прямо в собственной квартире. Установлено, что женщина зарегистрировала более 600 мобильных номеров, деньги от продажи которых получала на собственный криптокошелек. Ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем).

В Днепре задержан 30-летний местный житель, который зарегистрировал почти 15 тысяч фиктивных учетных записей в различных соцсетях и мессенджерах. Для этого использовал сим-карты украинских мобильных операторов. Созданные аккаунты он продавал на форумах даркнета, где основными его покупателями были представители спецслужб рф. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

По обоим фактам продолжаются расследования.

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