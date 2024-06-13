Перезарахування оцінок із закордонних шкіл: у МОН затвердили рекомендації

Учні можуть перезараховувати оцінки з предметів, спільних для обох країн.

Міністерство освіти і науки України повідомило, що для перезарахування результатів навчання, здобутих учнями в школах за кордоном, затвердило шкалу співвіднесення систем оцінювання різних країн та української 12–бальної системи.

Учні можуть перезараховувати оцінки з предметів, спільних для обох країн. Решту предметів (українознавчий компонент) вони можуть вивчати відповідно до модифікованих (скорочених) програм і проходити оцінювання дистанційно. Раніше для учнівства була можливість перезараховувати оцінки, проте школи не мали чітких рекомендацій для їхнього переведення.

Як працюватиме нова система? Якщо, наприклад, учень чи учениця отримав/-ла оцінку «добре» (dobry) з математики в Польщі, то відповідно до таблиці переводимо цей результат в українську оцінку «8» з математики або алгебри / геометрії.

Якщо моделі оцінювання відрізняються, МОН рекомендує виставляти оцінку на користь учня. Наприклад, якщо учень чи учениця отримав/-ла в Німеччині оцінку «1» (дуже добре), що відповідає українському високому рівню, можна виставляти найвищу оцінку — «12».

Країни, представлені в таблиці: Словаччина, Болгарія, Литва, Бельгія, Фінляндія, Туреччина, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, США, Латвія, Швеція, Австрія, Швейцарія, Румунія, Норвегія, Канада, Німеччина, Польща, Чехія, Італія, Велика Британія, Нідерланди, Угорщина та Франція. Оцінки, отримані в інших країнах, потрібно переводити за загальною таблицею.

Учні, які одночасно навчаються в школі за кордоном і в закладі освіти України, мають можливість скласти річне оцінювання перед початком наступного навчального року з перезарахуванням результатів навчання за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.