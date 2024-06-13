Картину українського художника продали за рекордні $300 тисяч

Картина Івана Марчука побила аукціонний рекорд на твір сучасного українського художника.

Джерело фото: Goldens

На останньому аукціоні мистецтва, який відбувся 8 червня, картина відомого українського художника Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» була оцінена в 300 тисяч доларів, побивши аукціонний рекорд на твір сучасного українського художника. Про це повідомив аукціонний дім Goldens.

Картина була продана після активних торгів, де стартова ціна була встановлена на рівні 250 тисяч доларів. За словами організаторів, загальна сума з урахуванням комісії та авторського збору склала рекордні 300 тисяч доларів.

Цей аукціонний успіх не лише встановив рекорд для творів Івана Марчука на українських та світових аукціонах, а й став рекордом для всіх сучасних українських митців у світовому мистецькому просторі.

Іван Марчук, родом з Тернопільської області, вже давно відомий своєю унікальною технікою пльонтанізму. Він є засновником цієї техніки та визнаним народним художником України, лауреатом Національної премії України ім. Шевченка. У 2006 році Іван Марчук став першим українським художником, якого Міжнародна академія сучасного мистецтва у Римі обрала почесним членом наукової ради академії та прийняла до «Золотої гільдії».

На аукціоні також було продано роботи інших відомих українських митців, таких як Ольги Рапай, Абрама Маневича, Ісаака Пайлеса та інших, що свідчить про високий інтерес до українського мистецтва на міжнародному рівні.

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