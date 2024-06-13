У Києві викрали лікаря-кардіохірурга і вимагали викуп у 2 млн доларів

Прокуратура повідомляє, що коли зловмисники зрозуміли, шо лікар таких грошей не має, вони відібрали у нього 15 тисяч гривень і відпустили.

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві зловмисники викрали лікаря-кардіохірурга та вимагали викуп у розмірі 2 млн доларів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як стало відомо, підозрювані домовились про викрадення медика заради викупу. Коли потерпілий проходив повз будинок, до нього під’їхав автомобіль, з якого вийшли невідомі чоловіки.

Один із них представився працівником правоохоронних органів. В подальшому, підозрювані змусили потерпілого сісти в автівку, одягли йому на голову чорний мішок та вкололи в ногу невідому речовину.



Лікарю сказали, що це «отрута». Після цього вимагали у нього 2 млн доларів за надання «протиотрути».



Коли зловмисники зрозуміли, що чоловік не має таких грошей, вони обшукали його та забрали 15 000 грн.



Потім викрадачі висадили лікаря з машини на Совських ставках у Києві та зникли.

Одного із чоловіків затримали на відправили під варту. Іншого - шукають. Обом інкримінують незаконне позбавлення волі та викрадення людини, грабіж і вимагання.

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