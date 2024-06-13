В Киеве похитили врача-кардиохирурга и потребовали выкуп в 2 млн долларов

Прокуратура сообщает, что когда злоумышленники поняли, что у врача таких денег нет, они отобрали у него 15 тысяч гривен и отпустили.

В Киеве злоумышленники похитили врача-кардиохирурга и потребовали выкуп в размере 2 млн долларов. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как стало известно, подозреваемые договорились о похищении медика из-за выкупа. Когда потерпевший проходил мимо дома, к нему подъехал автомобиль, из которого вышли неизвестные мужчины.

Один из них представился работником правоохранительных органов. В дальнейшем подозреваемые заставили потерпевшего сесть в автомобиль, надели ему на голову черный мешок и вкололи в ногу неизвестное вещество.

Врачу сказали, что это «яд». После этого требовали у него 2 млн долларов за предоставление «противояда».

Когда злоумышленники поняли, что у мужчины нет таких денег, они обыскали его и забрали 15 000 грн.

Затем похитители высадили врача из машины на Совских прудах в Киеве и скрылись.

Одного из мужчин задержали и отправили под стражу. Другого – ищут. Обоим инкриминируют незаконное лишение свободы и похищение человека, грабеж и вымогательство.

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