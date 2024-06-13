Картину украинского художника продали за рекордные $300 тысяч

Картина Ивана Марчука побила аукционный рекорд на произведение современного украинского художника.

Источник фото: Goldens

На последнем аукционе искусства, который состоялся 8 июня, картина известного украинского художника Ивана Марчука «Сошла луна над Днепром» была оценена в 300 тысяч долларов, побив аукционный рекорд на произведение современного украинского художника. Об этом сообщил аукционный дом Goldens.

Картина была продана после активных торгов, где стартовая цена была установлена на уровне 250 тысяч долларов. По словам организаторов, общая сумма с учетом комиссии и авторского сбора составила рекордные 300 тысяч долларов.

Этот аукционный успех не только установил рекорд для произведений Ивана Марчука на украинских и мировых аукционах, но и стал рекордом для всех современных украинских художников в мировом художественном пространстве.

Иван Марчук, родом из Тернопольской области, уже давно известен своей уникальной техникой пльонтанизма. Он является основателем этой техники и признанным народным художником Украины, лауреатом Национальной премии Украины им. В 2006 году Иван Марчук стал первым украинским художником, которого Международная академия современного искусства в Риме избрала почетным членом научного совета академии и приняла в «Золотую гильдию».

На аукционе также были проданы работы других известных украинских художников, таких как Ольги Рапай, Абрама Маневича, Исаака Пайлеса и других, что свидетельствует о высоком интересе к украинскому искусству на международном уровне.

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