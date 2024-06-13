Перезачисление оценок из зарубежных школ: в МОН утвердили рекомендации

Ученики могут перечислять оценки по предметам, общим для обеих стран.

Министерство образования и науки Украины сообщило, что для перезачисления результатов обучения, полученных учениками в школах за рубежом, утвердило шкалу соотнесения систем оценки разных стран и украинской 12-балльной системы.

Учащиеся могут перечислять оценки по предметам, общим для обеих стран. Остальные предметы (украиноведческий компонент) они могут изучать в соответствии с модифицированными (сокращенными) программами и проходить оценивание дистанционно. Раньше для ученичества была возможность пересчитывать оценки, однако школы не имели четких рекомендаций по их переводу.

Как будет работать новая система? Если, например, ученик или ученица получила оценку «хорошо» (dobry) по математике в Польше, то согласно таблице переводим этот результат в украинскую оценку «8» по математике или алгебре / геометрии.

Если модели оценки отличаются, МОН рекомендует выставлять оценку в пользу ученика. Например, если ученик или ученица получила в Германии оценку «1» (отлично), соответствующую украинскому высокому уровню, можно выставлять самую высокую оценку — «12».

Страны представлены в таблице: Словакия, Болгария, Литва, Бельгия, Финляндия, Турция, Эстония, Израиль, Ирландия, Испания, США, Латвия, Швеция, Австрия, Швейцария, Румыния, Норвегия, Канада, Германия, Польша, Чехия, Италия, Великобритания, Нидерланды, Венгрия и Франция. Оценки, полученные в других странах, следует переводить по общей таблице.

Ученики, которые одновременно учатся в школе за рубежом и в учебном заведении Украины, имеют возможность составить годовую оценку перед началом следующего учебного года с перезачислением результатов обучения за границей.

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