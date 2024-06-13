Україна у червні розраховує отримати $4,1 мільярда від МВФ і ЄС – Нацбанк

НБУ у найближчі тижні очікує активізацію надходжень зовнішньої допомоги.

Джерело фото: НБУ

У Національному банку розраховують, що Україна цього місяця отримає 2,2 млрд доларів від МВФ та 1,9 млрд євро від ЄС.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, у найближчі тижні очікується активізація надходжень зовнішньої допомоги.

«Зокрема, уже досягнуто угоди на рівні персоналу за четвертим переглядом програми розширеного фінансування, тож у поточному місяці очікується надходження 2,2 млрд доларів США від МВФ додатково до 1,9 млрд євро від ЄС», - сказав Пишний.

Також голова НБУ зазначив, що бюджетні потреби в травні – першій половині червня значною мірою фінансувалися за рахунок коштів, отриманих від міжнародних партнерів у попередні місяці.

Як писала «Судово-юридична газета», Національний банк повідомив про зниження до 13% облікової ставки із 14 червня. У НБУ зазначили, що рішення враховує поточний баланс ризиків, стримані показники інфляції та триваюче поліпшення інфляційних очікувань.

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