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Украина в июне рассчитывает получить $4,1 миллиарда от МВФ и ЕС – Нацбанк

19:30, 13 июня 2024
НБУ в ближайшие недели ожидает активизацию поступлений внешней помощи.
Украина в июне рассчитывает получить $4,1 миллиарда от МВФ и ЕС – Нацбанк
Источник фото: НБУ
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В Национальном банке рассчитывают, что Украина в этом месяце получит 2,2 млрд. долларов от МВФ и 1,9 млрд. евро от ЕС.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга, в ближайшие недели ожидается активизация поступлений внешней помощи.

«В частности, уже достигнуто соглашение на уровне персонала по четвертому пересмотру программы расширенного финансирования, поэтому в текущем месяце ожидается поступление 2,2 млрд долларов США от МВФ дополнительно до 1,9 млрд евро от ЕС», - сказал Пышный.

Также глава НБУ отметил, что бюджетные нужды в мае – первой половине июня в значительной степени финансировались за счет средств, полученных от международных партнеров в предыдущие месяцы.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Национальный банк сообщил о снижении до 13% учетной ставки с 14 июня. В НБУ отметили, что решение учитывает текущий баланс рисков, сдержанные показатели инфляции и продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий.

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