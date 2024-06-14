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Комитет рекомендовал одобрить законопроект о возобновлении в звании военнослужащих, лишенных их в прошлом в дисциплинарном порядке

09:15, 14 июня 2024
Законопроект разработан с целью восстановления в звании военнослужащих, лишенных в прошлом воинских званий в дисциплинарном порядке, за образцовое исполнение служебных обязанностей и боевых задач.
Комитет рекомендовал одобрить законопроект о возобновлении в звании военнослужащих, лишенных их в прошлом в дисциплинарном порядке
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Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке 13 июня рекомендовал принять за основу законопроект №9316 о внесении изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины, утвержденный Законом «О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины» о возобновлении в прежнем военном звании во время действия военного положения.

Законопроект разработан с целью восстановления в звании военнослужащих, лишенных в прошлом воинских званий в дисциплинарном порядке, за примерное выполнение служебных обязанностей и боевых задач для использования их профессиональных, организаторских способностей, военной и специальной подготовки, боевого опыта во время действия военного положения. То есть, возобновление предлагается применять в качестве поощрения.

Для достижения этой цели в проекте предлагается внести изменения в Дисциплинарный устав ВСУ. Отсутствие соответствующей нормы относительно порядка возобновления офицеров в звании в случае отмены взыскания в действующем Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины, с точки зрения инициаторов проекта, создает правовую неопределенность и дискриминирует военнослужащих, которые самоотверженно проходят службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях. компетентности, образование, опыт прохождения службы на разных видах должностей и мотивированные на освобождение Украины от российских оккупантов.

Отдельно предлагается определить, что во время действия военного положения офицеры, лишенные воинского звания в дисциплинарном порядке, возобновляются в прежнем воинском звании независимо от штатной должности, занимаемой при условии положительной аттестации, приказами начальников в подчинение которых они проходят действующую военную службу или приравненных к ним лиц и выше. В случае отсутствия такого должностного лица (в результате расформирования, ликвидации органа военного управления и т.п.) приказ издается высшим должностным лицом, имеющим право издавать приказы по личному составу. До возобновления офицера в прежнем воинском звании и присвоении ему очередного звания повторное лишение воинского звания не допускается. Лицо, восстановленное в воинском звании, пользуется правами и льготами, установленными законодательством, в соответствии с обновленным воинским званием. Представление необходимых документов осуществляется в установленном порядке.

Автор: Наталя Мамченко 

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