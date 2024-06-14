Комітет рекомендував схвалити законопроект про поновлення у званні військовослужбовців, позбавлених їх у минулому у дисциплінарному порядку

Законопроект розроблено з метою поновлення у званні військовослужбовців, позбавлених у минулому військових звань у дисциплінарному порядку, за зразкове виконання службових обов’язків та бойових завдань.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки 13 червня рекомендував прийняти за основу законопроект №9316 про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» щодо поновлення в колишньому військовому званні під час дії воєнного стану.

Законопроект розроблено з метою поновлення у званні військовослужбовців, позбавлених у минулому військових звань у дисциплінарному порядку, за зразкове виконання службових обов’язків та бойових завдань задля використання їх професійних, організаторських здібностей, військової та спеціальної підготовки, бойового досвіду під час дії воєнного стану. Тобто, поновлення пропонується застосовувати в якості заохочення.

Для досягнення цієї мети у проекті пропонується внести зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ. Відсутність відповідної норми щодо порядку поновлення офіцерів у званні у разі скасування стягнення у чинному Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, з погляду ініціаторів проекту, створює правову невизначеність та дискримінує військовослужбовців, які самовіддано проходять службу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, мають певний рівень професійної компетентності, освіту, досвід проходження служби на різних видах посад та вмотивовані на звільнення України від російських окупантів.

Окремо пропонується визначити, що під час дії воєнного стану офіцери, позбавлені військового звання у дисциплінарному порядку, поновлюються в колишньому військовому званні незалежно від штатної посади, яку вони займають за умови позитивної атестації, наказами начальників у підпорядкування яких вони проходять діючу військову службу або прирівняних до них осіб і вище. У разі відсутності такої посадової особи (внаслідок розформування, ліквідації органу військового управління тощо) наказ видається вищою посадовою особою, яка має право видавати накази по особовому складу. До поновлення офіцера в колишньому військовому званні та присвоєння йому чергового звання повторне позбавлення військового звання не допускається. Особа, поновлена у військовому званні, користується правами та пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання. Подання необхідних документів здійснюється в установленому порядку.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.