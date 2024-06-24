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На Вінниччині рятувальники вилучили з водойми тіло 71-річного чоловіка

07:00, 24 червня 2024
У Немирівській громаді правоохоронці розслідують загибель чоловіка.
На Вінниччині рятувальники вилучили з водойми тіло 71-річного чоловіка
Джерело фото: dsns.gov.ua
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До ДСНС надійшло повідомлення про виявлення тіла людини без ознак життя у водоймі села Будки Немирівської громади.

На місце виклику оперативно прибули рятувальники. За допомогою спеціального обладнання вони витягли тіло з води. Загиблим виявився місцевий житель, чоловік віком 71 рік.

Наразі правоохоронці розслідують обставини, що призвели до цієї трагічної події.

Рятувальники вкотре нагадують про важливість дотримання правил безпеки біля водойм, оскільки їх ігнорування може призвести до фатальних наслідків.

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