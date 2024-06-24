В Винницкой области спасатели изъяли из водоема тело 71-летнего мужчины

В Немировской общине правоохранители расследуют гибель мужчины.

Источник фото: dsns.gov.ua

В ГСЧС поступило сообщение об обнаружении тела человека без признаков жизни в водоеме села Будки Немировской общины.

На место вызова оперативно прибыли спасатели. С помощью специального оборудования они извлекли тело из воды. Погибшим оказался местный житель, мужчина в возрасте 71 год.

Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства, которые привели к этому трагическому событию.

Спасатели в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил безопасности у водоемов, поскольку их игнорирование может привести к фатальным последствиям.

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