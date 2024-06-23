После подачи декларации физлицо изменило место жительства: куда платить налог

В какой бюджет гражданин уплачивает НДФЛ, указанный в декларации о доходах, если после подачи декларации он сменил место жительства.

Иллюстративное фото, источник - lg.tax.gov.ua

Государственная налоговая служба в Луганской области разъяснила, в какой бюджет гражданин платит НДФЛ, указанный в декларации о доходах, если после подачи декларации он сменил место жительства.

Так, согласно п. 49.1 НКУ налоговая декларация подается за отчетный период в установленные НКУ сроки контролирующему органу, в котором состоит на учете налогоплательщик.

Налоговым адресом налогоплательщика – физического лица признается место его жительства, по которому он берется на учет как налогоплательщик в контролирующем органе. Налогоплательщик – физическое лицо может иметь одновременно не более одного налогового адреса (п. 45.1 НКУ).

Согласно п. 70.7 НКУ и п. 1 раздела IХ Положения о регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков, утвержденного приказом Минфина от 29.09.2017 №822 физические лица – налогоплательщики обязаны подавать в контролирующие органы сведения об изменении данных, которые вносятся в учетную карточку физического лица – налогоплательщика в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи заявления о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков по ф. №5ДР и документа, удостоверяющего личность (по предъявлении возвращается).

Налоговое право на имущественное состояние и доходы подается за базовый отчетный (налоговый) период, равный календарному году для плательщиков налога на доходы физических лиц, в том числе самозанятых лиц – до 1 мая года, следующего за отчетным, кроме случаев, предусмотренных разд. IV НКУ (пп. 49.18.4 НКУ).

Согласно п. 48.3 НКУ Декларация должна содержать обязательные реквизиты, в частности о местонахождении (месте жительства) налогоплательщика и наименовании контролирующего органа, в который подается отчетность.

В соответствии с пп. 5 п. 1 раздела III Инструкции по заполнению налоговой декларации об имущественном положении и доходах, утвержденной приказом Минфина от 02.10.2015 №859, в строке 5 раздела I «Общие сведения» Декларации указывается наименование контролирующего органа, в который подается Декларация.

Физическое лицо обязано самостоятельно до 1 августа года, следующего за отчетным, уплатить сумму налогового обязательства, указанную в представленной им Декларации (п. 179.7 НКУ).

Согласно пп. "в ЛС. 168.4.5 НКУ физическое лицо, ответственное согласно требованиям раздела IV НКУ за начисление и удержание налога на доходы физических лиц, уплачивает (перечисляет) налог в соответствующий бюджет по его налоговому адресу, а в случаях, предусмотренных НКУ, – по местонахождению земельных участков, земельных частей (паев), выделенных или не выделенных в натуре (на местности).

Согласно п. 3 ч. 1 раздела ІІ Порядка ведения налоговыми органами оперативного учета налогов, сборов, платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденного приказом Минфина от 12.01.2021 №5, в случае перевода на обслуживание плательщика с одного налогового органа в другое (взятие на учет/снятие с учета), в информационной системе происходит автоматическая передача интегрированной карты плательщика (ИКП) с предыдущего места учета плательщика в новое место учета плательщика с фиксацией события в реестре передачи ИКП между налоговыми органами в следующие сроки:

в день взятия на учет налогоплательщика в налоговом органе по новому основному месту учета плательщика (для плательщиков, которые после смены места учета не обязаны уплачивать налоги, сборы по предварительному местонахождению);

после окончания текущего бюджетного периода (для крупных налогоплательщиков и налогоплательщиков, которые после смены местонахождения обязаны уплачивать определенные законодательством налоги и сборы по месту предварительной регистрации до окончания текущего бюджетного года).

В то же время согласно п. 8 ст. 45 БКУ в случае изменения местонахождение субъекта хозяйствования и его регистрации в качестве налогоплательщика по новому местонахождению уплата определенных налоговым законодательством общегосударственных налогов и сборов, распределяемых между государственным и местными бюджетами, производится по месту предварительной регистрации налогоплательщика до окончания текущего бюджетного периода.

Следовательно, налогоплательщиками, которые после смены местонахождения обязаны уплачивать определенные законодательством налоги и сборы по месту предварительной регистрации до окончания текущего бюджетного года, исключительно субъекты хозяйствования.

Таким образом, физическое лицо, которое после представления Декларации в контролирующий орган по своему налоговому адресу изменило место жительства и подала в контролирующий орган Заявление по ф. №5ДР, должна уплатить задекларированную сумму налогового обязательства в бюджет по новому налоговому адресу.

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