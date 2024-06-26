Середня зарплата держслужбовців у травні зросла на 32%, – Мінфін

Мінфін оприлюднив оновлені дані про зарплати держслужбовців, лідером є НКРЕКП.

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Міністерство фінансів України опублікувало оновлену інформацію про оплату праці та чисельність працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади на основі отриманих даних від державних установ.

Середня нарахована заробітна плата у травні становила 50,9 тисяч гривень, що на 32% більше порівняно з січнем 2024 року, коли вона складала 38,6 тисяч гривень. У структуру зарплати входять грошові допомоги до відпусток та матеріальна допомога.

Лідером за рівнем зарплат є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), де середня зарплата становить 89,7 тисяч гривень. На другому місці розташувався Антимонопольний комітет із середньою зарплатою 88,3 тисяч гривень. У Секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради середня заробітна плата складає 72,4 тисяч гривень.

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