Средняя зарплата госслужащих в мае выросла на 32%, – Минфин

Минфин обнародовал обновленные данные о зарплатах госслужащих, лидером является НКРЭКУ.

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Министерство финансов Украины опубликовало обновленную информацию об оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти на основе полученных данных от государственных учреждений.

Средняя начисленная заработная плата в мае составила 50,9 тысяч гривен, что на 32% больше по сравнению с январем 2024 года, когда она составляла 38,6 тысяч гривен. В структуру зарплаты входят денежные пособия к отпускам и материальная помощь.

Лидером по уровню зарплат является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), где средняя зарплата составляет 89,7 тысяч гривен. На втором месте расположился Антимонопольный комитет со средней зарплатой 88,3 тысяч гривен. В Секретариате Национального трехстороннего социально-экономического совета средняя заработная плата составляет 72,4 тысяч гривен.

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