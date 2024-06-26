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В Печерском районе Киева четверо мужчин напали на женщину и отобрали 3 млн гривен

13:12, 26 июня 2024
Мужчины заблаговременно установили трекер на автомобиль женщины и ждали ее под домом.
В Печерском районе Киева четверо мужчин напали на женщину и отобрали 3 млн гривен
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В Печерском районе Киева на женщину напали, распылив в лицо слезоточивый газ и отобрав 3 миллиона гривен. Четырем мужчинам, подозреваемым в этом преступлении, предъявлено обвинение, сообщает Киевская городская прокуратура.

По информации следствия, группа из четырех мужчин планировала разбойное нападение по предварительному сговору. Им инкриминируется совершение разбоя с целью завладения деньгами в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Нападавшие следили за женщиной, зная, что она будет перевозить значительную сумму денег. Для этого на ее автомобиль был установлен трекер, который позволял отслеживать ее перемещение по городу. В день нападения двое из участников группы - уроженцы Херсонщины в возрасте 27 и 38 лет - ждали женщину возле ее дома на Печерске. Когда она появилась, они распылили ей в лицо слезоточивый газ и вырвали из рук два черных полиэтиленовых пакета с 3 миллионами гривен. Злоумышленники были одеты в камуфляжную форму, выдавая себя за военных.

После нападения преступники скрылись на автомобиле, принадлежавшем одному из них. Позже они встретились с двумя другими участниками группы - уроженцами Луганщины в возрасте 31 и 35 лет - и пересели в их автомобиль. Вскоре все четверо подозреваемых были задержаны. Похищенными деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Расследование продолжается под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры.

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