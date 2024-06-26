У Печерському районі Києва четверо чоловіків напали на жінку і відібрали 3 млн гривень

Чоловіки завчасно встановили трекер на автомобіль жінки та чекали її під будинком.

У Печерському районі Києва на жінку напали, розпиливши в обличчя сльозогінний газ та відібравши 3 мільйони гривень. Чотирьом чоловікам, підозрюваним у цьому злочині, пред'явлено обвинувачення, повідомляє Київська міська прокуратура.

За інформацією слідства, група з чотирьох чоловіків планувала розбійний напад за попередньою змовою. Їм інкримінується вчинення розбою з метою заволодіння грошима в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Нападники стежили за жінкою, знаючи, що вона буде перевозити значну суму грошей. Для цього на її автомобіль було встановлено трекер, який дозволяв відстежувати її переміщення містом. У день нападу двоє з учасників групи – уродженці Херсонщини віком 27 та 38 років – чекали на жінку біля її будинку на Печерську. Коли вона з'явилася, вони розпилили їй в обличчя сльозогінний газ і вирвали з рук два чорні поліетиленові пакети з 3 мільйонами гривень. Зловмисники були одягнуті у камуфляжну форму, видаючи себе за військових.

Після нападу злочинці втекли на автомобілі, що належав одному з них. Пізніше вони зустрілися з двома іншими учасниками групи – уродженцями Луганщини віком 31 та 35 років – і пересіли в їхній автомобіль. Незабаром усіх чотирьох підозрюваних було затримано. Викраденими грошима вони розпорядилися на власний розсуд.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури.

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