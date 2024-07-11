Як потурбуватися про чотирилапих друзів у спекотну погоду – поради

Спекотна погода небезпечна не тільки для людей, а і для тварин.

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Спекотна погода небезпечна не тільки для людей, а і для тварин, особливо безпритульних. Громадян закликають не бути байдужими до чотирилапих друзів і залишати для них воду.

У Патрульній поліції Києва дали кілька порад:

знайдіть безпечне та тихе місце, де можна залишити ємність з водою. Поставте миску в тіні, щоб рідина менше випаровувалася;

регулярно поповнюйте запаси води, хоча б два рази на добу: вранці та ввечері;

крім води, тварини потребують харчування, а тому, за можливості, залишайте для них їжу.

Якщо ж ви є власником пухнастика:

ніколи не залишайте тварин в автомобілі під час спеки;

не випускайте тварин на вулицю в піковий період спеки, краще залишайте їх у прохолодному приміщенні;

плануючи прогулянку, візьміть із собою достатню кількість прохолодної води для вашої тваринки;

не залишайте хвостиків на прямому сонці та вибирайте для відпочинку прохолодні місця.

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