Как позаботиться о четырехлапых друзьях в жаркую погоду – советы

Жаркая погода опасна не только для людей, но и для животных.

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Жаркая погода опасна не только для людей, но и для животных, особенно бездомных. Граждан призывают не быть равнодушными к четвероногим друзьям и оставлять для них воду.

В Патрульной полиции Киева дали несколько советов:

найдите безопасное и тихое место, в котором можно оставить емкость с водой. Поставьте миску в тени, чтобы жидкость меньше испарялась;

регулярно пополняйте запасы воды, хотя бы два раза в сутки: утром и вечером;

кроме воды, животные нуждаются в питании, а потому, по возможности, оставляйте для них еду.

Если же вы являетесь владельцем пушистика:

никогда не оставляйте животных в автомобиле во время жары;

не выпускайте животных на улицу в пиковый период жары, лучше оставляйте их в прохладном помещении;

планируя прогулку, возьмите с собой достаточное количество прохладной воды для вашего животного;

не оставляйте хвостиков на прямом солнце и выбирайте для отдыха прохладные места.

Напомним, синоптики прогнозируют до +40 градусов с 11 июля.

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