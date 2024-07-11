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Как позаботиться о четырехлапых друзьях в жаркую погоду – советы

10:14, 11 июля 2024
Жаркая погода опасна не только для людей, но и для животных.
Как позаботиться о четырехлапых друзьях в жаркую погоду – советы
Источник фото: Tom PREJEANT / Unsplash
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Жаркая погода опасна не только для людей, но и для животных, особенно бездомных. Граждан призывают не быть равнодушными к четвероногим друзьям и оставлять для них воду.

В Патрульной полиции Киева дали несколько советов:

  • найдите безопасное и тихое место, в котором можно оставить емкость с водой. Поставьте миску в тени, чтобы жидкость меньше испарялась;
  • регулярно пополняйте запасы воды, хотя бы два раза в сутки: утром и вечером;
  • кроме воды, животные нуждаются в питании, а потому, по возможности, оставляйте для них еду.

Если же вы являетесь владельцем пушистика:

  • никогда не оставляйте животных в автомобиле во время жары;
  • не выпускайте животных на улицу в пиковый период жары, лучше оставляйте их в прохладном помещении;
  • планируя прогулку, возьмите с собой достаточное количество прохладной воды для вашего животного;
  • не оставляйте хвостиков на прямом солнце и выбирайте для отдыха прохладные места.

Напомним, синоптики прогнозируют до +40 градусов с 11 июля.

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