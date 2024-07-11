Какие документы представляются для принятия решения о рассрочке и отсрочке налогового долга: список

Рассрочка (отсрочка) денежных обязательств (налогового долга) налоговый орган может предоставлять в пределах полномочий по каждому частному случаю по заявлению о рассрочке (отсрочке) денежного обязательства и/или налогового долга.

Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области привело перечень документов, которые подаются для принятия решения о рассрочке и отсрочке денежных обязательств (налогового долга).

Рассрочка и отсрочка денежных обязательств (налогового долга) налогоплательщиков осуществляется органами ГНС согласно положениям статьи 100 Налогового кодекса Украины, постановления Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2010 г. № 1235 «Об утверждении перечня обстоятельств, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения или накопления налогового долга и доказательств существования таких обстоятельств», Порядка рассрочки (отсрочки) денежных обязательств и налогового долга налогоплательщиков, утвержденного приказом Миндоходов от 10.10.2013 № 574, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 31.10.2013 за № 4.

Налогоплательщик согласно пункту 3.1 Порядка для рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга) обращается в орган налоговой службы по месту своего учета или по месту учета такого денежного обязательства (налогового долга) с письменным заявлением установленного образца. Решение о рассрочке (отсрочке) денежных обязательств (налогового долга) принимается в пределах одного бюджетного года. Решение о рассрочке денежных обязательств (налогового долга) на срок, выходящий за пределы одного и/или более бюджетных лет, принимается руководителем (его заместителем или уполномоченным лицом) центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую и таможенную политику.

При этом отмечается, что при подаче заявления о рассрочке налогового долга в пакет документов в соответствии с требованиями статей 88 и 89 Налогового кодекса Украины необходимо выделить имущество для регистрации налогового залога на сумму налогового долга. При подаче заявления о рассрочке денежного обязательства на сумму 1 млн грн. в соответствии с требованиями ст. 100.11. Налогового кодекса Украины – необходимо выделить имущество для регистрации налогового залога на сумму 1 млн гривен.

ГНС обращает внимание, что в разделе II Перечня обстоятельств № 1235 «Обстоятельства, являющиеся основанием для отсрочки денежных обязательств или налогового долга заявителя» определены обстоятельства непреодолимой силы, действие которых может быть вызвано исключительными погодными условиями и стихийным бедствием (ураган, буря, наводнение, нагромождение снега, гололед, землетрясение, пожар, проседание и оползень, замерзание моря, закрытие морских проливов, которые случаются на обычном морском пути между портами отгрузки и выгрузки, иное стихийное бедствие и т.п.) или непредвиденными ситуациями, происходящими независимо от воли и желание заявителя (война, блокада, забастовка, авария). Доказательствами, подтверждающими факт наступления (существования) указанных обстоятельств, является заключение Торгово-промышленной палаты о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или стихийного бедствия на территории Украины.

Перечень документов, подаваемых для принятия решения о рассрочке и отсрочке денежных обязательств (налогового долга):

Заявление (образец заявления находится в Порядке №574);

К заявлению прилагается экономическое обоснование, состоящее из:

перечня обстоятельств, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения, накопления или непогашения налогового долга и доказательств существования таких обстоятельств (причина обращения) – согласно постановлению КМ Украины от 27.12.2010 года № 1235 (подписанный руководителем/главным бухгалтером, скрепленный печатью – на отдельном листе) );

график погашения рассроченных сумм в пределах бюджетного года (подписанный руководителем/главным бухгалтером, скрепленный печатью – на отдельном листе);

анализ финансового состояния (расчеты коэффициентов угрозы возникновения или непогашения налогового долга (Кз), (Кп), общей ликвидности);

расчеты прогнозных доходов плательщика, гарантирующих выполнение графика погашения;

список имущества для описания в налоговый залог;

копия Баланса на отчетную дату и за аналогичный период в прошлом году (например: на 01.01.2024 года);

копия Отчета о финансовых результатах на отчетную дату и за аналогичный период в прошлом году (например: на 01.01.2024 года).

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