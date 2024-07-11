У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

Термін дії обмежень не визначено – про їх зняття буде повідомлено додатково.

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У четвер, 11 липня, на території Києва введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту. Про це повідомляє патрульна поліція.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм", - повідомили у поліції.

Правоохоронці підкреслили, що заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Нагадаємо, що в Укрзалізниці розповіли, що спека може викликати серйозну небезпеку для руху поїздів.

З 11 липня в Україні очікується аномальна спека до +40 градусів.

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