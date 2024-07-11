В Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков

В четверг, 11 июля, на территории Киева введены ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта. Об этом сообщает патрульная полиция.
"Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха больше +28 градусов по Цельсию", - сообщили в полиции.
Правоохранители подчеркнули, что запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и погрузкой на ось свыше 7 т.
Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
Напомним, что в Укрзализныце рассказали, что жара может вызвать серьезную опасность для движения поездов.
С 11 июля в Украине ожидается аномальная жара до +40 градусов.
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