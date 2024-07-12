У Києві у найближчу годину очікується гроза

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 12 липня прогнозується гроза.

У столиці прогнозують у найближчу годину зі збереженням до кінця доби 12 липня грозу (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі та не паркувати поруч із ними автотранспорт. Також варто щільно закрити вікна будинків, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», за словами метеоролога, температура в Україні може перевищити рекорд в +42 через нову порцію африканського повітря.

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