На Харківщині шість людей підірвались на російській розтяжці під час евакуації

У трьох із постраждалих – гостра реакція на стрес, ще у трьох – вибухові поранення.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Харківщині у Вовчанській громаді шість людей підірвались на російській розтяжці. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, вранці 12 липня у селі Стариця під час евакуації через лісосмугу шість людей підірвались на розтяжці, що залишили після себе російські окупанти.

У трьох з постраждалих гостра реакція на стрес, у інших трьох — вибухові поранення.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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