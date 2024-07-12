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В Харьковской области шесть человек взорвались на российской растяжке во время эвакуации

21:16, 12 июля 2024
У троих из пострадавших – острая реакция на стресс, еще у троих – взрывные ранения.
В Харьковской области шесть человек взорвались на российской растяжке во время эвакуации
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Харьковской области в Волчанской общине шесть человек взорвались на российской растяжке. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, утром 12 июля в селе Старица во время эвакуации из-за лесной полосы шесть человек взорвались на растяжке, оставившие после себя российские оккупанты.

У троих из пострадавших острая реакция на стресс, у троих — взрывные ранения.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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