В Киеве в ближайший час ожидается гроза

В ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля прогнозируется гроза.

В столице прогнозируют в ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля грозу (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют во время грозы избегать нахождения вблизи крупных деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и не парковать рядом с ними автотранспорт. Также следует плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», по словам метеоролога, температура в Украине может превысить рекорд в +42 из-за новой порции африканского воздуха.

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