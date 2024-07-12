Кинув гранату у дворі багатоповерхівок Києва: судили хулігана

Чоловік, який кинув гранату у Дніпровському районі Києва, отримав вирок на отримав 3,5 роки за ґратами.

Дніпровський районний суд столиці оголосив вирок чоловікові, який минулого року кинув гранату біля будинку у Дніпровському районі Києва. Згідно з вироком, він проведе за ґратами три роки та шість місяців. Про це повідомила поліція Києва.

Подія сталася у вересні минулого року, коли до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий кинув вибуховий предмет на вулиці поруч з багатоповерховими будинками. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили залишки гранати «Ф-1». Пізніше в результаті розшукових заходів вдалося встановити, що до вчинення цього акту хуліганства причетний чоловік із Луганщини, раніше судимий за майнові злочини та хуліганство.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури чоловікові було пред'явлено обвинувачення за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство з використанням зброї) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Суд прийняв рішення винести вирок у вигляді трьох років і шести місяців позбавлення волі, що є обов'язковим для виконання.

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