Бросил гранату во дворе многоэтажек Киева: судили хулигана

Мужчина, который бросил гранату в Днепровском районе Киева, получил приговор на получил 3,5 года за решеткой.

Днепровский районный суд столицы огласил приговор мужчине, который в прошлом году бросил гранату возле дома в Днепровском районе Киева. Согласно приговору, он проведет за решеткой три года и шесть месяцев. Об этом сообщила полиция Киева.

Происшествие произошло в сентябре прошлого года, когда в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный бросил взрывной предмет на улице рядом с многоэтажными домами. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили остатки гранаты "Ф-1". Позже в результате розыскных мероприятий удалось установить, что к совершению этого акта хулиганства причастен мужчина с Луганщины, ранее судимый за имущественные преступления и хулиганство.

Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры мужчине было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с использованием оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Суд принял решение вынести приговор в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы, что является обязательным для исполнения.

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