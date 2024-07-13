Чи має право батько дитини з інвалідністю на додаткову відпустку, – пояснення

Додаткова відпустка для батька дитини з інвалідністю можлива за умови, що мати не скористалася нею.

Держпраці надала роз’яснення щодо права батька на додаткову відпустку у випадку, якщо він виховує дитину з інвалідністю.

Згідно з законодавством, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, надається одному з батьків (матері або батькові). Це означає, що батько має право на додаткову відпустку на рівні з матір’ю, якщо він виховує дитину з інвалідністю. Однак, це право надається за умови, що мати не скористалася такою відпусткою у відповідному році.

Важливо зазначити, що у разі, якщо батько позбавлений батьківських прав, він втрачає право на додаткову відпустку.

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