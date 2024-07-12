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Статус учасника бойових дій можна буде оформити в «Дії», — Мінцифри

20:11, 12 липня 2024
Скоро ця послуга стане доступною в кілька «кліків».
Статус учасника бойових дій можна буде оформити в «Дії», — Мінцифри
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», 12 липня Кабмін прийняв у новій редакції Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій.

Так, передбачено подання заяв (у паперовій формі) через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що статус учасника бойових дій можна буде оформити на державному порталі «Дія».

За його словами, скоро захисники та захисниці зможуть оформити статус УБД просто на порталі «Дія».

«Зараз, щоб подати документи на статус УБД, треба звертатися або до спеціальної комісії, або до військової частини. Скоро це все можна буде зробити через портал Дія в кілька кліків. Це спростить життя нашим захисникам і зменшить навантаження на військові частини», — зазначив міністр.

Таке нововведення спростить життя захисникам та зменшить навантаження на військові частини, а посвідчення УБД для військових і їхніх родин уже доступні у застосунку «Дія», зауважив він.

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