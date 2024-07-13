На Сумщині викрили шахрая, який за $2000 обіцяв призовникам інвалідність

На Сумщині затримано чоловіка, який обіцяв допомогти призовникам встановити інвалідність.

Слідчі повідомили про підозру чоловіку, який обіцяв призовникам допомогти встановити групу інвалідності за винагороду. Про це повідомила поліція Сумської області.

Зловмисник оцінив свої послуги у 2 тисячі доларів США. Правоохоронці затримали його під час одержання цієї суми в місті Охтирка.

За даними слідства, підозрюваний обіцяв чоловікам призовного віку вирішити питання з посадовими особами Охтирської військово-лікарської комісії щодо виготовлення документів для отримання інвалідності. Ці документи в подальшому мали стати підставою для уникнення мобілізації.

Протиправну діяльність підозрюваного викрили слідчі Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області у взаємодії з Управлінням стратегічних розслідувань в Сумській області.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру за фактом вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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