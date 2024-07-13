На Сумщині викрили шахрая, який за $2000 обіцяв призовникам інвалідність

Слідчі повідомили про підозру чоловіку, який обіцяв призовникам допомогти встановити групу інвалідності за винагороду. Про це повідомила поліція Сумської області.
Зловмисник оцінив свої послуги у 2 тисячі доларів США. Правоохоронці затримали його під час одержання цієї суми в місті Охтирка.
За даними слідства, підозрюваний обіцяв чоловікам призовного віку вирішити питання з посадовими особами Охтирської військово-лікарської комісії щодо виготовлення документів для отримання інвалідності. Ці документи в подальшому мали стати підставою для уникнення мобілізації.
Протиправну діяльність підозрюваного викрили слідчі Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області у взаємодії з Управлінням стратегічних розслідувань в Сумській області.
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру за фактом вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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