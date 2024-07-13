На Сумщине разоблачили мошенника, который за $2000 обещал призывникам инвалидность

На Сумщине задержан мужчина, который обещал помочь призывникам установить инвалидность.

Следователи сообщили о подозрении мужчине, который обещал призывникам помочь установить группу инвалидности за вознаграждение. Об этом сообщила полиция Сумской области.

Злоумышленник оценил свои услуги в 2 тысячи долларов США. Правоохранители задержали его во время получения этой суммы в городе Ахтырка.

По данным следствия, подозреваемый обещал мужчинам призывного возраста решить вопрос с должностными лицами Ахтырской военно-врачебной комиссии по изготовлению документов для получения инвалидности. Эти документы в дальнейшем должны были стать основанием для избежания мобилизации.

Противоправную деятельность подозреваемого разоблачили следователи Ахтырского районного отдела полиции ГУНП в Сумской области во взаимодействии с Управлением стратегических расследований в Сумской области.

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении по факту вымогательства неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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