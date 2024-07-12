Статус участника боевых действий можно будет оформить в «Дії», — Минцифры

Скоро эта услуга станет доступна в несколько «кликов».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 12 июля Кабмин принял в новой редакции Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий.

Так, предусмотрена подача заявлений (в бумажной форме) через центры предоставления административных услуг (ЦНАПы) независимо от задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания).

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что статус участника боевых действий можно будет оформить на государственном портале «Дія».

По его словам, скоро защитники и защитницы смогут оформить статус УБД прямо на портале «Дія».

«Сейчас, чтобы подать документы на статус УБД, нужно обращаться либо в специальную комиссию, либо в воинскую часть. Скоро это все можно будет сделать через портал Действие в несколько щелчков. Это упростит жизнь нашим защитникам и снизит нагрузку на воинские части», — отметил министр.

Такое нововведение упростит жизнь защитникам и снизит нагрузку на воинские части, а удостоверения УБД для военных и их семей уже доступны в приложении «Дія», отметил он.

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