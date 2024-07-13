Имеет ли право отец ребенка с инвалидностью на дополнительный отпуск, – объяснение

Дополнительный отпуск для отца ребенка с инвалидностью возможен при условии, что мать не воспользовалась им.

Гоструда предоставила разъяснения относительно права отца на дополнительный отпуск в случае, если он воспитывает ребенка с инвалидностью.

Согласно законодательству, дополнительный отпуск работникам, имеющим детей, предоставляется одному из родителей (матери или отцу). Это означает, что отец имеет право на дополнительный отпуск наравне с матерью, если он воспитывает ребенка с инвалидностью. Однако, это право предоставляется при условии, что мать не воспользовалась таким отпуском в соответствующем году.

Важно отметить, что в случае, если отец лишен родительских прав, он теряет право на дополнительный отпуск.

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