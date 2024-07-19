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В Одесі сталася стрілянина: поліція затримала агресивного керманича та двох жінок, які допомагали йому втекти

11:35, 19 липня 2024
На Привозі водій з ознаками наркотичного сп’яніння чинив опір поліції, в результаті чого правоохоронці були змушені стріляти.
В Одесі сталася стрілянина: поліція затримала агресивного керманича та двох жінок, які допомагали йому втекти
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В Одесі біля ринку Привоз патрульні поліцейські вимушені були застосувати вогнепальну зброю на агресивну поведінку водія автомобіля BMW, який мав ознаки наркотичного сп'яніння. Про це повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, патрульні зупинили транспортний засіб, у керманича якого були помічені ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік не лише відмовився пройти освідування, але й чинив супротив, висловлюючись нецензурною лексикою.

Поряд з автомобілем зібрався натовп, який намагався допомогти водію втекти. У ході конфлікту одна з жінок вирвала у поліцейського вогнепальну зброю та пошкодила його формений одяг. Відповідаючи на агресивну поведінку, патрульний застосував балончик з газом дратівливої дії проти порушниці та здійснив попереджувальний постріл у повітря для виклику допоміжних сил.

Водій та дві жінки були затримані та доставлені до відділення поліції. Наразі проводиться службова перевірка та правова оцінка дій учасників інциденту.

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