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В Одессе произошла стрельба: полиция задержала агрессивного водителя и двух женщин, которые помогали ему убежать

11:35, 19 июля 2024
На Привозе водитель с признаками наркотического опьянения оказал сопротивление полиции, в результате чего правоохранители были вынуждены стрелять.
В Одессе произошла стрельба: полиция задержала агрессивного водителя и двух женщин, которые помогали ему убежать
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В Одессе возле рынка Привоз патрульные полицейские вынуждены были применить огнестрельное оружие на агрессивное поведение водителя автомобиля BMW, который имел признаки наркотического опьянения. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, патрульные остановили транспортное средство, у водителя которого были замечены признаки наркотического опьянения. Мужчина не только отказался пройти освидетельствование, но и оказывал сопротивление, выражаясь нецензурной лексикой.

Рядом с автомобилем собралась толпа, которая пыталась помочь водителю убежать. В ходе конфликта одна из женщин вырвала у полицейского огнестрельное оружие и повредила его форменную одежду. Отвечая на агрессивное поведение, патрульный применил баллончик с газом раздражающего действия против нарушительницы и произвел предупредительный выстрел в воздух для вызова вспомогательных сил.

Водитель и две женщины были задержаны и доставлены в отделение полиции. Сейчас проводится служебная проверка и правовая оценка действий участников инцидента.

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