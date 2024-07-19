Денис Малюська прокомментировал законопроект о соглашениях для коррупционеров: «Соглашения о признании виновности – это триумф эффективности над справедливостью»

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что «примитивная дискредитация института и общая критика законопроекта без малейшего понимания идеи, доктрины и зарубежных практик, то есть традиционная фб активность – это хуже преступления».

Министр юстиции Денис Малюська подверг критике критику законопроекта об изменениях в порядке заключения соглашений о признании виновности для коррупционеров.

Напомним, 18 июля Верховная Рада одобрила пока за основу законопроект 11340 о заключении соглашений о признании виновности. Изменения касаются соглашений с лицами, которых «поймали» на коррупции, и нацелены на то, чтобы подтолкнуть к раскрытию настоящих авторов «схем».

Принятие законопроекта сразу столкнулось с критикой широкой общественности («откуп коррупционеров»). Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», предлагается дополнить ч. 3 статьи 53 Уголовного кодекса положениями, предусматривающими за исключительно коррупционные правонарушения, правонарушения, связанные с коррупцией, применять штраф как дополнительное наказание в случае заключения соглашения о признании виновности. В таком случае размер штрафа определяется в следующих пределах:

1) от 204 тысяч грн до 2,04 млн грн – в случае совершения уголовного проступка;

2) от 2,057 млн ​​до 20,4 млн грн – в случае совершения нетяжкого преступления;

3) от 20,417 млн ​​до 102 млн грн – в случае совершения тяжкого преступления;

4) от 102 млн грн до 204 млн грн – в случае совершения особо тяжкого преступления.

При этом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», идея принятия закона об изменениях в процедуре освобождения коррупционеров от тюрьмы путем соглашений со следствием – это требование международных партнеров. Однако сам формат освобождения – предмет дискуссий.

Как отметил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, «финальная версия законопроекта все равно будет проходить «зачет» от международников». «Если гражданское общество считает этот законопроект зрадой, у него есть право и возможность предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций. Но я уверен, что все будет хорошо доработано до второго чтения, как это было много раз в подобных ситуациях» - указал Арахамия.

«Я здесь из-за границы возвращаюсь и почти пропустил весь срач по законопроекту о соглашениях о признании виновности, проголосованном в первом чтении.

Насколько вижу, традиционно в ФБ появилось множество экспертов не только в уголовном праве, но даже в такой глубоко специализированной теме, как соглашение о признании виновности.

Для экспертов напомню, что цель соглашений о признании виновности – это далеко не только стимулировать, чтобы сдавали большую рыбу (хотя это важно), а и:

- избегать рисков проиграть дело полностью (в случае если речь о прокурорах - получить оправдательный приговор, для адвокатов/подсудимых - риск максимального наказания)

- приоритезировать дела и сэкономить ресурсы, недостаточные для полноценного судебного разбирательства (а ресурсов у обвинения и суда не хватает всегда)

при этом институт соглашений о признании виновности – всегда едва ли не самый проблемный в уголовном праве с точки зрения своей этичности.

соглашения о признании виновности - это триумф эффективности над справедливостью в конкретном деле и над превентивным эффектом для обвиняемого.

поэтому это инструмент, в построении которого нужны очень специализированный и тонкий анализ и расчет балансов.

учитывая это, примитивная дискредитация института и общая критика законопроекта без малейшего понимания идеи, доктрины и зарубежных практик (т.е. традиционная фб активность) - это хуже преступления, это ошибка.

институт сделок – это штука очень неэтичная но суперэффективная в правильных руках.

я – циник, поэтому максимальная эффективность мне нравится.

я за увеличение дискреции прокуроров, как это есть в США.

дискреции закрывать дела или идти на сделки

но кому же интересно мое мнение, здесь нужен публичный компромисс. Возможно и за счет уменьшения опций, предусмотренных законопроектом.

убежден, что Верховная Рада Украины такой компромисс найдет до второго чтения и все ключевые стейкхолдеры будут удовлетворены.

хотя редко компромисс совпадает с лучшим технократическим решением.

поэтому оставляю за собой право в каждом случае оправдательного приговора в громком деле вспоминать «незлым тихим словом» всех оппонентов соглашений» - указал Малюська.

Автор: Наталя Мамченко

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