Денис Малюська прокоментував законопроект про угоди для корупціонерів: «Угоди про визнання винуватості – це про тріумф ефективності над справедливістю»

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що «примітивна дискредитація інституту та огульна критика законопроекту без найменшого розуміння ідеї, доктрини та закордонних практик, тобто традиційна фб активність – це гірше ніж злочин».

Міністр юстиції Денис Малюська піддав критиці критику законопроекту щодо змін в порядку укладення угод про визнання винуватості для корупціонерів.

Нагадаємо, 18 липня Верховна Рада схвалила поки що за основу законопроект 11340 щодо укладення угод про визнання винуватості. Зміни стосуються угод з особами, яких «зловили» на корупції, і мають на меті підштовхнути до розкриття справжніх авторів «схем».

Прийняття законопроекту відразу наштовхнулося на критику широкої громадськості («відкуп корупціонерів»). Як раніше писала «Судово-юридична газета», пропонується доповнити ч. 3 статті 53 Кримінального кодексу положеннями, що передбачають виключно щодо корупційних правопорушень, правопорушень, пов’язаних з корупцією, застосовувати штраф як додаткове покарання у разі укладення угоди про визнання винуватості. У такому разі розмір штрафу визначається у таких межах:

1) від 204 тисяч грн до 2,04 млн грн – у разі вчинення кримінального проступку;

2) від 2,057 млн до 20,4 млн грн – у разі вчинення нетяжкого злочину;

3) від 20,417 млн до 102 млн грн – у разі вчинення тяжкого злочину;

4) від 102 млн грн до 204 млн грн - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

При цьому, як раніше писала «Судово-юридична газета», ідея прийняття закону щодо змін в процедурі звільнення корупціонерів від тюрми через угоди зі слідством – це вимога міжнародних партнерів. Однак сам формат звільнення – предмет дискусій.

Як зазначив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, «фінальна версія законопроекту все одно буде проходити «залік» від міжнародників». «Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроект зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Але я впевнений, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів в подібних ситуаціях» - вказав Арахамія.

«Я тут з-за кордону повертаюсь і майже пропустив весь срач щодо законопроекту про угоди про визнання винуватості, проголосований у першому читанні.

Наскільки бачу, традиційно у фб зʼявилось безліч експертів не лише у кримінальному праві, а навіть у такій глибоко спеціалізованій темі як угоди про визнання винуватості.

Для «експертів» нагадаю, що мета угод про визнання винуватості – це далеко не лише стимулювати, щоб здавали «більшу рибу» (хоча це важливо), а і:

- уникати ризиків програти справу повністю (у випадку якщо мова про прокурорів - отримати виправдувальний вирок, для адвокатів/підсудних - ризику максимального покарання)

- пріоритезувати справи та зекономити ресурси, недостатні для повноцінного судового розгляду (а ресурсів у обвинувачення та суду не вистачає завжди)

при цьому інститут угод про визнання винуватості - завжди чи не найпроблемніший у кримінальному праві з точки зору своєї етичності.

угоди про визнання винуватості - це про тріумф ефективності над справедливістю у конкретній справі та над превентивним ефектом для обвинуваченого.

а тому - це інструмент, у побудові якого потрібні дуже спеціалізований та тонкий аналіз та розрахунок балансів.

з огляду на це, примітивна дискредитація інституту та огульна критика законопроекту без найменшого розуміння ідеї, доктрини та закордонних практик (тобто традиційна фб активність) - це гірше ніж злочин, це помилка.

інститут угод - це штука дуже неетична але суперфективна в правильних руках.

я - цинік, тому максимальна ефективність мені подобається.

я за збільшення дискреції прокурорів, як це є у США.

дискреції закривати справи або іти на угоди.

але кому ж цікава моя думка, тут треба публічний компроміс. Можливо і за рахунок зменшення опцій, передбачених законопроектом.

переконаний, що Верховна Рада України такий компроміс знайде до другого читання і всі ключові стейкхолдери будуть задоволені.

хоча рідко коли компроміс співпадає із найкращим технократичним рішенням.

а тому залишаю за собою право у кожному випадку виправдовувального вироку у гучній справі згадувати «незлим тихим словом» усіх опонентів угод» - вказав Малюська.

Автор: Наталя Мамченко

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